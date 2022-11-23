Малков поручил региональному минстрою взять под покровительство рязанский строительный колледж

Губернатор сообщил, что для того чтобы рязанские выпускники были востребованы на рынке труда, колледжам необходимо активно сотрудничать с потенциальными работодателями. Малков дал поручение региональному минстрою наладить взаимодействие со строительным колледжем. Так же глава региона заверил, что железнодорожный колледж Рязани уже активно взаимодействует с РЖД.