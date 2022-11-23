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Малков поручил региональному минстрою взять под покровительство рязанский строительный колледж

Общество
Малков поручил региональному минстрою взять под покровительство рязанский строительный колледж

Губернатор Рязанской области поручил региональному министерству строительства взять патронаж над строительным колледжем Рязани.

Как передает «МК Рязани», глава региона 23 ноября посетил мастерские строительного и железнодорожного колледжей. Малков отметил высокий уровень подготовки выпускников этих учебных учреждений и оценил хорошую организацию учебного процесса.

«Результат говорит сам за себя: рязанские студенты достойно выступают на различных профессиональных состязаниях, занимают призовые места на чемпионате WorldSkills Russia», — сказал Малков.

Губернатор сообщил, что для того чтобы рязанские выпускники были востребованы на рынке труда, колледжам необходимо активно сотрудничать с потенциальными работодателями. Малков дал поручение региональному минстрою наладить взаимодействие со строительным колледжем. Так же глава региона заверил, что железнодорожный колледж Рязани уже активно взаимодействует с РЖД.
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