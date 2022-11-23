Пресс-служба Пригожина сообщила о передаче инфокейса для отправки в Европарламент КИБЕР ФРОНТУ Z

Пресс-служба российского предпринимателя Евгения Пригожина в связи с возможным признанием ЧВК «Вагнер» террористической организацией передала информационный кейс представителю КИБЕР ФРОНТА Z . В дальнейшем он будет направлен в Европейский парламент.
Ранее стало известно, что депутаты Европарламента предложили Евросоюзу пополнить список террористических организаций ЧВК «Вагнер». Журналисты URA.RU обратились к бизнесмену с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
Пригожин в свою очередь рассказал об этом «печальном» известии командирам ЧВК «Вагнер» на совещании. Предприниматель «объявил» Европарламент распущенным и призвал журналистов посодействовать отправке европейским депутатам соответствующего информационного кейса.
После того, как ответа от URA.RU не последовало, представители «Конкорда» предложили поучаствовать в этом редакциям СМИ и отдельным блогерам.
«Информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z», — говорится в сообщении «Конкорда».
Ранее Евгений Пригожин рассказал об источниках финансирования ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, для этого используются деньги, вырученные от продажи слез и страданий западных демократий.