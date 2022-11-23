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Сборная Японии одержала сенсационную победу над Германией в матче ЧМ-2022

Спорт
Сборная Японии одержала сенсационную победу над Германией в матче ЧМ-2022

Японская сборная победила немецкую национальную команду в матче группового этапа ЧМ-2022.

Встреча группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Германии и Японии состоялась в Дохе 23 ноября. Матч завершился сенсационным поражением немецкой национальной команды со счетом 1:2. Примечательно, что по ходу игры сборная Германии выигрывала у соперника.

Благодаря победе сборная Японии с тремя очками возглавила турнирную таблицу группы E. Германия располагается на последней позиции.
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