Сборная Японии одержала сенсационную победу над Германией в матче ЧМ-2022

Встреча группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Германии и Японии состоялась в Дохе 23 ноября. Матч завершился сенсационным поражением немецкой национальной команды со счетом 1:2. Примечательно, что по ходу игры сборная Германии выигрывала у соперника.