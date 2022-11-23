The Telegraph: корабли ВМС Великобритании ломаются из-за потепления океана

Потепление воды Мирового океана может приводить к поломке двигателей кораблей ВМС Великобритании. Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил генерал-лейтенант Ричард Ньюджи.
В минобороны Великобритании Ньюджи курирует вопросы борьбы с климатическими изменениями. По его словам, уже сегодня температура океанской воды крайне негативно сказывается на состоянии военных кораблей, создавая вместо охлаждения «эффект термоодеяда», что и приводит к поломкам.
«Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе», — сказал Ричард Ньюджи.
Сообщается, что потепление Мирового океана может привести к таянию льдов в Гренландии, что обернется для Великобритании потерей стратегических портов.
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