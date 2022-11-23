The Telegraph: корабли ВМС Великобритании ломаются из-за потепления океана

В минобороны Великобритании Ньюджи курирует вопросы борьбы с климатическими изменениями. По его словам, уже сегодня температура океанской воды крайне негативно сказывается на состоянии военных кораблей, создавая вместо охлаждения «эффект термоодеяда», что и приводит к поломкам.