Пусть заплатят богатые: сможет ли «план Сунака» спасти экономику Великобритании

Туманный Альбион переживает непростые времена. Наиболее существенное влияние на сложившуюся в стране ситуацию оказывают следующие факторы: рост цен на любые энергоносители из-за санкций против России; неэффективные решения руководителей государства; рекордный уровень инфляции. Чтобы вывести страну из нокдауна, новому министру финансов Джереми Ханту пришлось разработать целый комплекс мер для кабинета министров Риши Сунака, которые бы позволили стимулировать экономический рост.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о новом плане британского правительства по спасению экономики.
Как делали раньше
Предыдущее правительство Великобритании во главе с Лиз Трасс разработало мини-бюджет, представленный парламенту канцлером казначейства Квази Квартенгом еще 23 сентября. План развития экономики предполагал следующие изменения предполагал снижение ставки подоходного налога, сокращение роста корпоративного налога, отмену гербового сбора. Целью этих меры было снизить годовую инфляцию на 5%, при этом целью властей, по словам Квартенга, являлось достижение в среднесрочной перспективе экономического роста в размере 2,5%.
План Квартенга раскритиковали — по мнению оппозиции и граждан Великобритании, Консервативная партия в очередной пыталась решить государственные проблемы за счет небогатого населения. Например, план подразумевал увеличение подоходного налога для учителей и медсестер. Преподаватель со стартовой зарплатой в 25 700 фунтов в год, пострадает от роста подоходного налога на 121 фунт в 2023-2024 годах. Медсестры также заплатили бы на 107 фунтов больше, — а вот ведущий банкир, зарабатывающий 2,5 миллиона фунтов стерлингов ежегодно, должен вложить в государственную казну на 117 000 фунтов меньше, чем в настоящий момент (в Великобритании прогрессивная шкала налогообложения).
Центральный банк взялся исправлять ситуацию: финансовый регулятор организовал временную программу покупки долгосрочных государственных облигаций для стабилизации рынка и отложил запланированное начало их продажи. С 28 сентября до 14 октября Банк Англии ежедневно приобретал рекордное количество гособлигаций со сроком погашения от 20 лет на общую сумму до 5 миллиардов фунтов. При этом 10 октября финансовый регулятор объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики Великобритании, а именно, о намерении скупать в два раза больше правительственных облигаций, чтобы не допустить финансового краха. В итоге до 14 октября Банк тратил примерно 10 миллиардов фунтов каждый день, чтобы завершить программу согласно первоначальному плану.
Судьбу мини-бюджета все помнят: Лиз Трасс пришлось частично отказаться от предложенных мер, а после уйти в отставку. Создание эффективного плана по спасению экономики страны являлось основной задачей предвыборной программы бывшего премьер-министра, поэтому после фиаско на данном направлении ее дни на посту главы правительства были сочтены.
Наследие Трасс
После ухода Лиз Трасс экономика Великобритании остается не в лучшем состоянии. По данным Национальной статистической службы, экономический рост страны в третьем квартале сократилась на 0,2%, что подтверждает опасение Банка Англии насчет затяжной рецессии до середины 2024 года. При этом падение оказалось не таким серьезным, как предполагали аналитики, прогнозировавшие уменьшение ВВП на 0,5%.
Для стабилизации экономики финансовый регулятор принял решение повысить базовую процентную ставку с 2,25% до 3% годовых. В последний раз центральный банк поднимал ставку до 3% в 2008 году. Ключевое значение сразу выросло на 75 базовых пунктов, что стало самым большим повышением с 1989 года. Следует отметить, что Банк Англии предупредил об опасности возникновения в стране высокого уровня инфляции и безработицы — до 6,5%.
Новый план по спасению экономики
Наводить порядок после провала Лиз Трасс и Квази Квартенга принялся новый премьер-министр Риши Сунак вместе с министром финансов Джереми Хантом.
Канцлер казначейства 17 ноября представил финансовый план по повышению налогов и сокращению расходов, который позволит пополнить бюджет на 55 миллиардов фунтов. Его основные положения:
— порог, при котором взимается ставка подоходного налога в размере 45%, снижен со 150 000 фунтов стерлингов до 125 140 фунтов;
— налог на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний повышен с 25% до 35%. Введен новый сбор в размере 45% для производителей электроэнергии;
— бюджет на иностранную помощь (в том числе Киеву) останется на уровне 0,5% ВВП до апреля 2028 года (то есть сейчас не более 16 млрд долларов);
— с апреля 2023 запланировано продление заморозки тарифов за электроэнергию, при этом потолок увеличится с нынешних 2500 до 3000 фунтов;
— с 2025 года электромобили больше не будут освобождаться от акцизов на транспортные средства;
— пороговые значения подоходного налога, государственного страхования и налога на наследство будут заморожены до апреля 2028 года;
— освобождаемая от налогов сумма на прирост капитала сократится со следующего года более чем вдвое до 6000 фунтов, а с апреля 2024 — до 3000 фунтов;
— строительство атомной электростанции Sizewell C продолжится.
Вместе с этим, канцлер казначейства сообщил о новых мерах поддержки граждан:
— на программу по уходу за пожилыми людьми запланировано дополнительное финансирование в размере 2,7 млрд фунтов в ближайшие два года;
— бюджет Национальной службы здравоохранения увеличится в 2023-2024 годах на 6,6 млрд фунтов;
— учебные заведения среднего образования получат дополнительные 2,3 млрд фунтов;
— правительствам в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии выделят дополнительно 1,5 млн фунтов, 1,2 млн фунтов и 650 млн фунтов соответственно.
Первые результаты
В целом новое правительство удовлетворило запросы оппозиции и граждан на социальную справедливость. Новый план ориентирован на повышение налогов для богатых, а также позволит увеличить налоговые сборы с энергетических компаний, которые получают сейчас повышенные доходы.
Большинство решений Ханта являлись ожидаемыми и прогнозируемыми; в связи с этим финансовые рынки отреагировали сдержанно на предложенные меры. После объявления плана фунт стерлингов упал на 0,9% по отношению к доллару, а стоимость государственных облигаций снизились, но не достигла дневных минимумов. Вместе с этим британский индекс FTSE 100, который включает высоколиквидные акции 100 крупнейших компаний Лондонской фондовой биржи, снизился на 0,5%.
Некоторые аналитики прогнозировали, что Джереми Хант применит более жесткие меры с точки зрения сокращения расходов. Например, директор по экономическому развитию лондонского отделения инвестиционной компании Atlantic Capital Markets Джон Вулфит заявил:
«Это осторожный финансовый консерватизм, который обнадеживает. Баланс заимствований и расходов государственного сектора примерно соответствует ожиданиям рынков. Так что я думаю, что это, вероятно, настолько хорошо, насколько это возможно».
Будет интересно понаблюдать, сработает ли стратегия по выкачиванию денег из богатых на благо государства? Следует отметить, что в плане есть ряд противоречий. Например, введение дорожного налога на электромобили в стране, руководитель которой недавно вернулся с Климатической конференции и выступает за «зеленую электроэнергию». Возможно, именно из-за этого Риши Сунак не собирался посещать данное мероприятие.