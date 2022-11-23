Пусть заплатят богатые: сможет ли «план Сунака» спасти экономику Великобритании

Центральный банк взялся исправлять ситуацию: финансовый регулятор организовал временную программу покупки долгосрочных государственных облигаций для стабилизации рынка и отложил запланированное начало их продажи. С 28 сентября до 14 октября Банк Англии ежедневно приобретал рекордное количество гособлигаций со сроком погашения от 20 лет на общую сумму до 5 миллиардов фунтов. При этом 10 октября финансовый регулятор объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики Великобритании, а именно, о намерении скупать в два раза больше правительственных облигаций, чтобы не допустить финансового краха. В итоге до 14 октября Банк тратил примерно 10 миллиардов фунтов каждый день, чтобы завершить программу согласно первоначальному плану.