Врач Шуппо назвала главную опасность недостатка сна для людей старше 50 лет

Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки крайне опасен для мужчин и женщин старше 50 лет, заявила врач Ольга Шуппо.
Нарушения режима сна увеличивают риск развития хронических заболеваний в зрелом возрасте. Это подтверждается новейшими исследованиями ученых из Великобритании. Они на протяжении 25 лет изучали данные более 7000 человек в возрасте от 50 лет.
«Выяснилось, что люди в возрасте 50 лет, спавшие пять часов или менее, имеют на 20% больше шансов получить хроническое заболевание и на 40% больше два или более хронических заболеваний. С увеличением длительности сна риски развития хронических заболеваний снижаются», — рассказал Ольга Шуппо в интервью «Газете.Ru».
Ученые центра Фонда Паскуаля Марагалла ранее предупредили об опасности сна менее семи часов в день. Подобное может привести к болезни Альцгеймера.