Домовладельцы в Нидерландах ожидают увеличения счетов за энергоресурсы на 2500 евро

Организация обеспокоена тем, что меры властей по ограничению стоимости энергоресурсов являются временными и будут помогать потребителям лишь в период их действия, то есть до конца 2023 года. Опасения ассоциации также связаны с тем, что в 2024 году по домохозяйствам может ударить двойная финансовая проблема. Наряду с ростом счетов за коммунальные услуги увеличатся на 528 евро и налоги для домовладельцев со средним потреблением энергии.