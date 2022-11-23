Домовладельцы в Нидерландах ожидают увеличения счетов за энергоресурсы на 2500 евро

Средний счет за пользование электричеством и газом в Нидерландах увеличится в 2024 году примерно на 2500 евро после отмены «потолка» цен на электроэнергию, который действует сейчас по решению правительства, прогнозируют в ассоциации домовладельцев VEH, мнение которых приводит De Telegraaf.
Организация обеспокоена тем, что меры властей по ограничению стоимости энергоресурсов являются временными и будут помогать потребителям лишь в период их действия, то есть до конца 2023 года. Опасения ассоциации также связаны с тем, что в 2024 году по домохозяйствам может ударить двойная финансовая проблема. Наряду с ростом счетов за коммунальные услуги увеличатся на 528 евро и налоги для домовладельцев со средним потреблением энергии.
В этой связи организация призвала кабинет министров Нидерландов не допустить достижения суммами по счетам такого размера, при котором электроэнергия и газ станут недоступными для многих домохозяйств в следующем году.