Посла РФ Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света в стране

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова из-за отключения света на территории республики.
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну до этого сообщил, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось после повреждения объектов критической инфраструктуры на Украине. Сейчас экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром» пригрозила сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины.