Посла РФ Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света в стране

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну до этого сообщил, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось после повреждения объектов критической инфраструктуры на Украине. Сейчас экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества.