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Посла РФ Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света в стране

Политика
Посла РФ Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света в стране

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова из-за отключения света на территории республики.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну до этого сообщил, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось после повреждения объектов критической инфраструктуры на Украине. Сейчас экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» пригрозила сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины.
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