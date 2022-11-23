Более 7000 убийств произошло в ЮАР за последние три месяца

Претория, 23 ноября. Полицейские ЮАР сообщили, что с июля по сентябрь они зафиксировали более семи тысяч убийств в стране.
Сотрудники правоохранительных органов представили статистику преступлений парламенту. Силовики отметили увеличение числа всех типов правонарушений.
Южноафриканский оппозиционер Питер Гренвальд поставил под сомнение данные отчета. Активист считает, что полицейские участки зачастую не регистрируют обращения должным образом. Кроме того, иногда потерпевшие не могут получить подробности расследования инцидентов.
Представитель партии «Демократический альянс» Эндрю Уитфилд заявил о необходимости срочных мер для предотвращения дальнейшего роста числа преступлений. Он уверен, что количество убийств увеличилось из-за низкой эффективности социальных и политических институтов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ЮАР испытывают дефицит кадров. Глава финансового отдела полиции республики Пуленг Димпан отметила, что силовому ведомству не хватает более 80 тысяч сотрудников.