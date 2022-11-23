Блогер Даня Милохин повысил гонорар на 1 млн рублей

Блогер и певец Даня Милохин поднял гонорар за свои выступления. Теперь концерт артиста будет стоить не два, а три миллиона рублей.
Милохин понял, что лишить его гражданства России или запретить въезд в страну ни у кого не получится, поэтому решил, что его выступления должны стоить еще дороже и поднял гонорар на 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Пока все его друзья-блогеры стараются заработать за границей, Милохин смотрит в сторону родины. Требования у него простые — пятизвездочные номера в отелях для него и его команды и отдельная гримерка с туалетом.
Недавно Милохин вместе со своим другом Артуром Бабичем оскандалился, пытаясь спеть гимн Украины. Блогер так и не смог зайти дальше первой строчки, но поклонники сразу не оценили поступок звезды TikTok.