Глава минцифры Чувашии отрицает желание сына расстрелять одноклассников в Чебоксарах

Десятиклассник из Чебоксар, который грозился расстрелять одноклассников, не собирался делать этого на самом деле. Такое заявление сделала министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина, которая является матерью подростка.
По словам чиновницы, странное поведение сына объясняется тем, что он очень болезненно воспринял переезд в другой город. Таким способом мальчик лишь пытался привлечь к себе внимание.
«Это, конечно, мое упущение. Друзья, одноклассники, многие здесь знают Роберта как доброго, отзывчивого парня», — пишет министр на своей странице в социальных сетях.
Майнина заявила, что сейчас ее семья плотно работает с психологами и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы выяснить точные обстоятельства случившегося. Женщина попросила отнестись к ситуации с пониманием и не травить мальчика.
Напомним, что интерес к сыну главы минцифры Чувашии возник после того, как подросток опубликовал в Telegram-канале своей гимназии несколько постов, где он ест сырое мясо и обещает расстрелять одноклассников. При этом он назвал точную дату, когда собирается осуществить задуманное — 25 ноября.
После этого в квартире, где живет школьник, были проведены обыски. Во время них силовики изъяли кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу с соответствующим содержанием. Проводится проверка.