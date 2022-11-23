Глава минцифры Чувашии отрицает желание сына расстрелять одноклассников в Чебоксарах

Напомним, что интерес к сыну главы минцифры Чувашии возник после того, как подросток опубликовал в Telegram-канале своей гимназии несколько постов, где он ест сырое мясо и обещает расстрелять одноклассников. При этом он назвал точную дату, когда собирается осуществить задуманное — 25 ноября.