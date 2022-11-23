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Экс-глава цветочной фирмы признала вину по делу о смертельном пожаре на складе в Москве

Происшествия
Экс-глава цветочной фирмы признала вину по делу о смертельном пожаре на складе в Москве

Бывший генеральный директор цветочной фирмы «Ново Флоре» Анна Мачелюк признала вину по делу о смертельном пожаре на складе в центре Москвы. Об этом фигурантка заявила на заседании Дорогомиловского районного суда.

По версии следствия, женщина не обеспечила здание склада системой пожарной защиты и оповещения об эвакуации сотрудников. В результате возгорание на площади 2,5 тыс. квадратных метров унесло жизни семи человек.

По данному делу также задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности фирмы «Ново Флоре» и супруга Мачелюк, который является владельцем компании. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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