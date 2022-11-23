Товаровед Макошина предложила идеи подарков на Новый год дачникам и обитателям частных домов

Задумались, что подарить родителям-дачникам на Новый год, друзьям, которые все лето пропадают на «фазенде», или вашим соседям по загородной жизни? Тогда учтите, что весна не за горами, и уже через пару месяцев всем им понадобится множество разных вещей к началу садово-огородного сезона. В беседе с корреспондентом ФАН товаровед интернет-магазина товаров для дома и дачи Кира Макошина перечислила наиболее востребованные весной товары.