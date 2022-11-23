Товаровед Макошина предложила идеи подарков на Новый год дачникам и обитателям частных домов

Задумались, что подарить родителям-дачникам на Новый год, друзьям, которые все лето пропадают на «фазенде», или вашим соседям по загородной жизни? Тогда учтите, что весна не за горами, и уже через пару месяцев всем им понадобится множество разных вещей к началу садово-огородного сезона. В беседе с корреспондентом ФАН товаровед интернет-магазина товаров для дома и дачи Кира Макошина перечислила наиболее востребованные весной товары.
«Во-первых, любому владельцу участка с баней пригодится подарочный набор банных “штучек”. Здесь у кого какая фантазия и кошелек: можно собрать такой набор самому и красиво упаковать, а можно выбрать из готовых комплектов в магазинах. Кадушки, шайки, веники, аромамасла, мыло ручной работы и щетки для тела с натуральной щетиной, войлочные колпаки и махровые простыни — простор для фантазии ограничен лишь щедростью имеющегося бюджета», — предложила идею товаровед.
Кроме того, нельзя не отметить, что к садово-огородным заботам российские дачники также готовятся загодя. По наблюдениям Киры Макошиной, весной чаще всего приобретают материалы для оформления участка и предназначенные для выращивания растений.
«К началу дачного сезона активно покупают парники, семена, кустодержатели, шпалеры, опоры для растений и арки для сада», — рассказала собеседница ФАН.
Наконец, ближе к теме Нового года будут выглядеть садовые фигурки-украшения (например, гномики, зайчики, грибочки), а также садовые фонари.
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