Рекомендательные алгоритмы могут позволить отключать на законодательном уровне

Пользователи не могут не замечать работу алгоритмов рекомендаций в интернете. Ими наполнены социальные сети, разнообразные сервисы и, конечно, сфера интернет-торговли.
Конечно, иногда они приносят пользу, помогая, например, приобрести тот или иной товар или выбрать направление путешествия. Но иногда осознание того, что «большой брат» постоянно следит за тобой, начинает напрягать, отмечает сетевое издание «Нескучные технологии». Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает несправедливым то, что люди не имеют возможности отказаться от присутствия рекомендательных алгоритмов в своей жизни.
В настоящее время парламентарий разрабатывает законопроект, который обеспечит возможность выбора любому пользователю интернета в России. Детали готовящегося законопроекта пока неизвестны, но, скорее всего, он будет предусматривать возможность переключения с одной версии ресурса, где работают алгоритмы, на другую, где их нет. То есть каждый сайт или сервис должен быть размещен в Сети в двух вариантах.
Пока реакция на данную инициативу неоднозначна. Это может спровоцировать технические проблемы, ведь место для хранения данных нужно будет резко увеличить. Кроме того, содержание дубликатов потребует дополнительных затрат. Остается подождать и проверить, как новая система будет работать.