Рекомендательные алгоритмы могут позволить отключать на законодательном уровне

В настоящее время парламентарий разрабатывает законопроект, который обеспечит возможность выбора любому пользователю интернета в России. Детали готовящегося законопроекта пока неизвестны, но, скорее всего, он будет предусматривать возможность переключения с одной версии ресурса, где работают алгоритмы, на другую, где их нет. То есть каждый сайт или сервис должен быть размещен в Сети в двух вариантах.