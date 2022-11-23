Леонардо Ди Каприо мог не получить роль в «Титанике»

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон признался, что актер Леонардо Ди Каприо мог остаться без своей роли в картине. Артист едва не допустил ошибку на пробах.
Кэмерон еще во время первых проб понял, что Ди Каприо идеально подходит на роль, так как он умеет нравится женщинам. Однако режиссер решил устроить дополнительную проверку актеру, пригласив его на незапланированную вычитку материала.
Узнав об этом в самом здании Ди Каприо хотел было отказаться от подобной проверки. Однако Кэмерон пригрозил ему, что в таком случае он вообще не получит роли.
«Он вошел, и как будто каждая унция всего его существа была переполнена негативом — вплоть до того момента, пока я не сказал "мотор". А затем он превратился в Джека. Кейт просто загорелась, и они разыграли сцену. Темные тучи разошлись, и луч солнца опустился и осветил Джека. Я такой: "Хорошо. Он наш парень"», — рассказа он в беседе с GQ.
Фильм «Титаник» вышел на экраны в 1997 году. Лента принесла небывалую популярность Ди Каприо, об этом сообщает Teleprogramma.pro.