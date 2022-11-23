Россиянам сообщили, существует ли реальная выгода в «черную пятницу»

Специалист сообщил, чтобы проверить, какая представлена скидка в магазинах — иллюзорная или реальная, достаточно понять, будет ли от нее выгода магазину. Существует множество причин, почему продавец устраивает распродажу, передает ИА «Тульская Служба Новостей – ТСН24.РУ».