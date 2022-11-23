Россиянам сообщили, существует ли реальная выгода в «черную пятницу»

Уровень реалистичности скидок, которые предлагают торговые бренды в «черную пятницу», назвал кандидат социологических наук, бизнес-тренер Александр Синютин.
Специалист сообщил, чтобы проверить, какая представлена скидка в магазинах — иллюзорная или реальная, достаточно понять, будет ли от нее выгода магазину. Существует множество причин, почему продавец устраивает распродажу, передает ИА «Тульская Служба Новостей – ТСН24.РУ».
Например, перед поступлением новой коллекции, если определенный вид товара плохо продается, если товар остался в единственном экземпляре и в ряде других случаев. Таким образом, у торговых брендов существует потребность в предоставлении скидки покупателям.