Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Украины заморозили транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Экономика
Власти Украины заморозили транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Участок южной ветки нефтепровода «Дружба» остановлен на территории Украины. Об этом заявил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.

Сроки восстановления транспортировки украинским оператором трубопровода «Укртранснафта» в настоящий момент «Транснефти» неизвестны.

«На Украине участок (нефтепровода "Дружба". — Прим. ред.) остановлен, от Брод до Карпат. В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть. Когда "Укртранснафта" включится, не могу сказать», — сообщил Демин.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, пролегает через Брянск и затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
транзит нефти через Украину трубопровод дружба украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду