«Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России

Встреча пятого раунда группового этапа Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом» состоялась на стадионе «Газовик» 23 ноября. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2, пишет RT. В составе «Оренбурга» забитыми мячами отметились Виктор Мелехин, Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Владимир Сычевой. Хорен Байрамян и Степан Мельников отличились у «Ростова».