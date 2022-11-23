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Франс Пресс: Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни

Политика
Франс Пресс: Макрон планирует прямые контакты с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести прямые контакты с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом проинформировали корреспонденты Франс Пресс.

По данным журналистов, это должно произойти ближайшие дни. Известно, что Макрон хочет поднять на обсуждение с Путиным ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день вокруг Запорожской АЭС.

Ранее на эту тему поговорили генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В частности, они обсудили формирование защитной зоны на территории ЗАЭС.
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