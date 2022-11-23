Рэпер Канье Уэст просит Трампа стать его «вице-президентом» на выборах

Уэст рассказал в Twitter, что приехал в гости к Трампу в его резиденцию во Флориде. При этом артист обратил внимание, что заставил политика подождать. Целью визита рэпера стала просьба: он предложил Трампу стать своим «вице-президентом» на выборах в 2024 году.