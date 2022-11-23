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Рэпер Канье Уэст просит Трампа стать его «вице-президентом» на выборах

Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст просит Трампа стать его «вице-президентом» на выборах

Американский рэпер Канье Уэст обратился к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу с необычной просьбой. Музыкант попросил его стать своим «вице-президентом».

Уэст рассказал в Twitter, что приехал в гости к Трампу в его резиденцию во Флориде. При этом артист обратил внимание, что заставил политика подождать. Целью визита рэпера стала просьба: он предложил Трампу стать своим «вице-президентом» на выборах в 2024 году.

«Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал экс-супруг Ким Кардашьян.

Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист Майло Яннопулос.
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