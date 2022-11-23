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Путин анонсировал переговоры о проблемах ОДКБ без камер

Политика
Путин анонсировал переговоры о проблемах ОДКБ без камер

Лидеры стран ОДКБ будут говорить о проблемах организации без присутствия камер, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства до этого прибыл на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереван. В аэропорту российского лидера встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян, после чего они вместе отправились на мероприятие.

Спустя некоторое время обсуждений заседание продолжилось в расширенном составе. Путин отметил, что проблемы ОДКБ будут обсуждаться без камер.

Российский лидер ранее поддержал решение оснастить миротворцев ОДКБ современными вооружениями.
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