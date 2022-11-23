Путин анонсировал переговоры о проблемах ОДКБ без камер

Лидеры стран ОДКБ будут говорить о проблемах организации без присутствия камер, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства до этого прибыл на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереван. В аэропорту российского лидера встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян, после чего они вместе отправились на мероприятие.
Спустя некоторое время обсуждений заседание продолжилось в расширенном составе. Путин отметил, что проблемы ОДКБ будут обсуждаться без камер.
Российский лидер ранее поддержал решение оснастить миротворцев ОДКБ современными вооружениями.