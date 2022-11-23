ЕБРР утвердил выделение Украине финансовой помощи в размере 384 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил предоставить Киеву финансовую помощь в размере 384 млн долларов, сообщается в заявлении кредитной организации, штаб-квартира которой находится в Лондоне.
Выделенные средства Украина должна направить на поддержку деятельности предприятия «Укрэнерго», занимающегося восстановлением объектов энергетической инфраструктуры. Пакет финансирования будет состоять из двух частей: со стороны банка будет предоставлен кредит на сумму 310 млн долларов, Нидерланды выделят в качестве гранта еще 74 млн долларов.
«Восстановление энергосистемы Украины в срочном порядке является приоритетом для ЕБРР. Выделяя значимое финансирование, мы поможем «Укрэнерго» быстро восстановить поврежденное оборудование, высоковольтные подстанции и линии электропередачи», — пояснила президент банка Одиль Рено-Бассо.
По данным организации, в текущем году ее денежная помощь Украине превысила 1 млрд долларов. Согласно планам ЕБРР, в 2022-2023 годах он выделит Киеву 3,1 млрд долларов.