ЕБРР утвердил выделение Украине финансовой помощи в размере 384 млн долларов

Выделенные средства Украина должна направить на поддержку деятельности предприятия «Укрэнерго», занимающегося восстановлением объектов энергетической инфраструктуры. Пакет финансирования будет состоять из двух частей: со стороны банка будет предоставлен кредит на сумму 310 млн долларов, Нидерланды выделят в качестве гранта еще 74 млн долларов.