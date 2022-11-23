Ева Польна раскритиковала российское телевидение за отсутствие познавательных передач

Певица Ева Польна раскритиковала нынешнее российском телевидение. Исполнительница уверена, что на экранах не хватает познавательных передач и по-настоящему интересных личностей.
«Хочется, чтобы телевидение перестало нас бесконечно развлекать и делало познавательные интересные программы, встречи с действительно интересными людьми, а не «героями на час» из соцсетей», — заявила Польна в интервью Piter.TV.
Она также высказалась о популярных проектах «Маска» и «Аватар», зрители которых регулярно видят певицу в некоторых героях. Польна призналась, что относится в таким шоу спокойно и не является их фанатом.