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Ровенскую АЭС на Украине перевели в аварийный режим

Общество
Ровенскую АЭС на Украине перевели в аварийный режим

Ровенская атомная электростанция вслед за Южно-Украинской АЭС переведена в аварийный режим работы, сообщили местные СМИ.

Вероятной причиной такой меры могло стать резкое падение потребления электроэнергии на Украине в результате поражения объектов инфраструктуры, пишет ряд Telegram-каналов. Немногим ранее аварийная остановка энергоблоков произошла на Южно-Украинской АЭС.

Днем 23 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили, что Киев, Николаев, Львов и Хмельницкий частично остались без электроснабжения.
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