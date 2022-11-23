Пользователи Сети высмеяли выдуманный фильм Скорсезе о русском мафиози Гончарове

Пользователи социальных сетей Tumblr и Twitter высмеяли несуществующий фильм про русского мафиози под названием «Гончаров», который якобы снял режиссер Мартин Скорсезе.
Мем появился благодаря одному из пользователей Tumblr, который в 2020 году опубликовал снимок своей обуви с лейблом несуществующего фильма. Другой пользователь в октябре 2022 года выяснил, что изображение было скопировано с постера фильма «Гоморра».
Telegram-канал «Антиглянец» заметил, что после этого в Сети начали высмеивать несуществующую картину и придумывать разные сюжеты. В итоге слово «гончаров» попало в список самых популярных тем на Tumblr.