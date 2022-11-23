Путин: Россия поддерживает решение об оснащении миротворцев ОДКБ современным оружием

Россия поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современными видами оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Организации договора о коллективной безопасности, который проходит в Ереване.
Среди основных угроз для стран объединения российский лидер выделил нестабильную обстановку в Афганистане, откуда велика вероятность проникновения боевиков на территорию государств-членов ОДКБ.
По словам Путина, ОДКБ помогает обеспечивать защиту национальных интересов и суверенитета странам участникам организации.