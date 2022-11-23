The National Interest: России не нужно ядерное оружие для победы над Западом

России не нужно ядерное оружие, чтобы одержать победу над Западом, так как в арсенале Москвы есть другие инструменты для достижения этой цели. Об этом пишет американское издание The National Interest.
Издание отмечает, что удары по энергетической инфраструктуре Украины указывают на то, что Россия сдерживается от применения любого вида ядерного оружия.
«На самом деле Россия в достаточной степени сдерживается от применения любого ядерного оружия. Западу необходимо как можно быстрее понять, от чего не возбраняется Путин, а именно от ведения борьбы, включающей отключение энергоснабжения и атаки на инфраструктуру», — пишет The National Interest.
Кроме того, авторы материала отмечают, что Россия никогда не выступала инициатором применения военной силы в отношении западных стран.
Ранее «Царьград» сообщил о применении российскими военными в зоне спецоперации новых видов ракетных систем «Торнадо-С».