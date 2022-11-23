Разбойное нападение совершено на офис микрофинансовой компании в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле совершено разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Угрожая сотрудникам ножом, преступник похитил из сейфа более 100 тысяч рублей.
По словам девушки — менеджера, мужчина в женском розовом пуховике, светлом парике и маске зашел в офис и угрозами заставил отдать ему деньги, сообщает сетевое издание V-Tagile.ru. Сотрудница офиса успела нажать тревожную кнопку, но преступник успел скрыться до приезда сотрудников охраны.
Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», на камерах видеонаблюдения полицейские смогли увидеть момент бегства злоумышленника с места преступления. Также был установлен автомобиль, выезжавший из двора, куда скрылся преступник.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления, в том числе и за разбой. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.