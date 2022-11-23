Разбойное нападение совершено на офис микрофинансовой компании в центре Нижнего Тагила

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления, в том числе и за разбой. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.