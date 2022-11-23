Ущерб россиян от кибермошенников в третьем квартале составил около 4 млрд рублей

Мошенники в третьем квартале 2022 года похитили с банковских счетов россиян на 24% больше денег, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте Банка России.
Общая сумма украденных средств за указанный период составила около 4 млрд рублей, что почти на 68% больше, чем годом ранее. В третьем квартале регулятор заблокировал 3 932 противоправных сайта и более 280 000 телефонных номеров кибермошенников.
Центробанк смог вернуть деньги на 3,4% (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений, что в десять раз превышает прошлогодний показатель.