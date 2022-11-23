Ведущий Норкин прямо в лицо высказал свое отношение к украинке Соколовской

Приглашенная гостья решила высказаться о демонстрациях в Одессе из-за отключения электроэнергии. Журналистка назвала специальной технологией провоцирование протестов с упоминаем Львова в качестве города, куда направили одесское электричество. В этой ситуации Соколовская попыталась переложить ответственность на Россию, однако Норкин грамотно парировал выпад украинки, обозначив, что он не рад ее присутствию в студии.