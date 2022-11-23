Ведущий Норкин прямо в лицо высказал свое отношение к украинке Соколовской

Российский телеведущий Андрей Норкин в эфире политического ток-шоу «Место встречи» прямо в лицо выразил свое истинное отношение к украинской журналистке Янине Соколовской.
Приглашенная гостья решила высказаться о демонстрациях в Одессе из-за отключения электроэнергии. Журналистка назвала специальной технологией провоцирование протестов с упоминаем Львова в качестве города, куда направили одесское электричество. В этой ситуации Соколовская попыталась переложить ответственность на Россию, однако Норкин грамотно парировал выпад украинки, обозначив, что он не рад ее присутствию в студии.
«Меня все время спрашивают сейчас, когда Янина Лазаревна опять стала появляться у нас в программе: "Зачем вы приглашаете Янину Лазаревну?". Я как-то что-то пытаюсь объяснять. Второй вопрос я вам уже не буду задавать. Теперь вот Ваня, если у него остались какие-то вопросы. У меня нет», — заключил ведущий.
Ранее сообщалось, что Андрей Норкин выгнал украинского политолога из студии после оскорблений эксперта в адрес России.