Частные хамамы и солярии разрешат устанавливать в российских квартирах

Россиянам разрешат устанавливать хамамы и инфракрасные кабины в квартирах жилых домов. Соответствующие коррективы внесли в приказ МЧС России.
Уточняется, что запрет при этом продолжит действовать в отношении оборудования в жилье бань и саун. Новые нормы, связанные с установкой в домах собственных соляриев и хамамов, начнут действовать уже с 1 декабря 2022 года.
«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — цитирует приказ МЧС России РИА Новости.
Российская путешественница Марина Ершова ранее посетила экзотическую баню в Таиланде и рассказала об одной странной привычке местных жителей. По ее словам, тайцы упорно не желают принимать душ после посещения парилки.