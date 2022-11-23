Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экономист Разуваев объяснил, как повлияет введение потолка цен на нефть на фондовый рынок России

Экономика
Экономист Разуваев объяснил, как повлияет введение потолка цен на нефть на фондовый рынок России

Страны Евросоюза предложили ввести потолок цен на российскую нефть. По предварительным данным, запрет начнет действовать с 5 декабря 2022 года.

Многие российские инвесторы вкладывали и продолжают вкладывать свои денежные средства в нефтегазовые компании, ведь они — основа реализации российского фондового рынка. Соответственно, их котировки в значительной степени определяют поведение наших основных индикаторов: индекс Мосбиржи и индекс РТС.

Как введение потолка цен повлияет на российский фондовый рынок? На этот вопрос корреспонденту ФАН ответил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Я не думаю, что потолок цен как-то повлияет, потому что Россия не будет поставлять в страны, которые введут этот запрет. Мы будем продавать в Турцию, Индию и Китай, это все на рынке прекрасно понимают», — объяснил эксперт.

В настоящее время российские компании демонстрируют очень хорошую дивидендную доходность по нефтегазовым бумагам.

«Стоит ли покупать в долгую? Да, я считаю, что в долгую стоит покупать, потому что нефтегазовый сектор — основа нашего рынка. Чего надо опасаться? Реальной мировой рецессии. Например, как в тридцатые годы: падение спроса на энергоносители. Такой вариант возможен, но все-таки маловероятен», — заключил Разуваев.

Ранее блогер Голос Мордора оценил роль России в рецессии британской экономики.
александр разуваев экономика экономист фондовый рынок акции облигации потолок цен стоимость биржа мосбиржа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду