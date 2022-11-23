Экономист Разуваев объяснил, как повлияет введение потолка цен на нефть на фондовый рынок России

Страны Евросоюза предложили ввести потолок цен на российскую нефть. По предварительным данным, запрет начнет действовать с 5 декабря 2022 года.
Многие российские инвесторы вкладывали и продолжают вкладывать свои денежные средства в нефтегазовые компании, ведь они — основа реализации российского фондового рынка. Соответственно, их котировки в значительной степени определяют поведение наших основных индикаторов: индекс Мосбиржи и индекс РТС.
Как введение потолка цен повлияет на российский фондовый рынок? На этот вопрос корреспонденту ФАН ответил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
«Я не думаю, что потолок цен как-то повлияет, потому что Россия не будет поставлять в страны, которые введут этот запрет. Мы будем продавать в Турцию, Индию и Китай, это все на рынке прекрасно понимают», — объяснил эксперт.
В настоящее время российские компании демонстрируют очень хорошую дивидендную доходность по нефтегазовым бумагам.
«Стоит ли покупать в долгую? Да, я считаю, что в долгую стоит покупать, потому что нефтегазовый сектор — основа нашего рынка. Чего надо опасаться? Реальной мировой рецессии. Например, как в тридцатые годы: падение спроса на энергоносители. Такой вариант возможен, но все-таки маловероятен», — заключил Разуваев.
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