Экономист Разуваев объяснил, как повлияет введение потолка цен на нефть на фондовый рынок России

Многие российские инвесторы вкладывали и продолжают вкладывать свои денежные средства в нефтегазовые компании, ведь они — основа реализации российского фондового рынка. Соответственно, их котировки в значительной степени определяют поведение наших основных индикаторов: индекс Мосбиржи и индекс РТС.