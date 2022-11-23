Российские активы на десятки миллионов евро оказались заморожены в Эстонии

Правительство Эстонии заморозило активы российских предпринимателей на миллионы евро и сейчас вместе с Брюсселем ищет пути для передачи этих средств киевскому режиму, передает портал ERR.
Глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии Лаура Аус заявила, что среди вышеуказанных активов есть средства бизнесмена Андрея Мельниченко и компании «Еврохим» и Вячеслава Кантора — фирмы DBT. Из-за этого местные власти не могут рассчитать их полную конечную стоимость.
«В частности, средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около 11,7 млн евро. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Речь идет о 8,4 млн евро», — добавила она.
Ряд членов ЕС ранее раскритиковал союзников по блоку за планы по введению «потолка» цен на российский газ, сообщал телеканал «Санкт-Петербруг». Они опасаются того, что такие действия приведут к усилению энергетического кризиса.