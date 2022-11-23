Российские активы на десятки миллионов евро оказались заморожены в Эстонии

Глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии Лаура Аус заявила, что среди вышеуказанных активов есть средства бизнесмена Андрея Мельниченко и компании «Еврохим» и Вячеслава Кантора — фирмы DBT. Из-за этого местные власти не могут рассчитать их полную конечную стоимость.