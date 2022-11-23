Лидер ЛДПР Слуцкий емко описал антироссийскую резолюцию Европарламента

Антироссийская резолюция Европарламента представляет собой «дымовую завесу» для режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он обратил внимание на отсутствие юридической силы данного «русофобского опуса». По мнению парламентария, документ направлен на недопущение снижения демонизации Москвы.
«Резолюция Европарламента, где Россия упоминается как "страна — спонсор терроризма" — дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского. Приняли ее в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных», — напомнил Слуцкий журналистам.
Ранее стало известно, что данное решение со стороны ЕП поддержали 494 депутата. 102 выступили против или вовсе не дали никакого ответа.