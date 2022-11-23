Директор МХАТ Кехман признался, что лишь недавно лично познакомился с Бузовой

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман вновь затронул тему появления певицы Ольги Бузовой на сцене театра. Он признался, что лично познакомился с артисткой лишь недавно.
Бузова сыграла роль певицы в постановке «Чудесный грузин» в прошлом сезоне. Кехман в очередной раз отметил, что считает появление артистки просто хайпом. Однако к самой певице как к личности он претензий не имеет.
«В общем, Бузова на сцене — это грандиозная ошибка Боякова. А с самой Бузовой я даже не был знаком. Недавно случайно встретился в VIP-зале Шереметьево, мы с ней наконец-то познакомились. Симпатичная девушка», — отметил он в беседе с «АиФ».
Также Кехман напомнил, что на спектакль с Бузовой было продано всего 220 билетов в зале из 1380 мест.