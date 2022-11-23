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Директор МХАТ Кехман признался, что лишь недавно лично познакомился с Бузовой

Шоу-бизнес
Директор МХАТ Кехман признался, что лишь недавно лично познакомился с Бузовой

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман вновь затронул тему появления певицы Ольги Бузовой на сцене театра. Он признался, что лично познакомился с артисткой лишь недавно.

Бузова сыграла роль певицы в постановке «Чудесный грузин» в прошлом сезоне. Кехман в очередной раз отметил, что считает появление артистки просто хайпом. Однако к самой певице как к личности он претензий не имеет.

«В общем, Бузова на сцене — это грандиозная ошибка Боякова. А с самой Бузовой я даже не был знаком. Недавно случайно встретился в VIP-зале Шереметьево, мы с ней наконец-то познакомились. Симпатичная девушка», — отметил он в беседе с «АиФ».

Также Кехман напомнил, что на спектакль с Бузовой было продано всего 220 билетов в зале из 1380 мест.
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