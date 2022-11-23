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Жители Новосибирска украли изумруды на сумму более 575 миллионов рублей

Происшествия
Жители Новосибирска украли изумруды на сумму более 575 миллионов рублей

Советский суд Новосибирска вынес приговор в отношении двоих новосибирцев. Их обвиняют в крупном хищении драгоценных камней.

Как передает сетевое издание Om1, обвиняемые работали менеджерами на производстве синтетических драгоценных камней. Фигуранты дела решили украсть и самостоятельно продать изумруды различных цветов, а также александриты и бериллы. Мужчины вынесли с предприятия несколько необработанных пластин и кусков кристаллов. Сумма кражи составила 575 млн рублей.

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Новосибирский суд удовлетворил гражданский иск предприятия в полном объеме, а мужчинам назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев и 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.
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