Жители Новосибирска украли изумруды на сумму более 575 миллионов рублей

Советский суд Новосибирска вынес приговор в отношении двоих новосибирцев. Их обвиняют в крупном хищении драгоценных камней.
Как передает сетевое издание Om1, обвиняемые работали менеджерами на производстве синтетических драгоценных камней. Фигуранты дела решили украсть и самостоятельно продать изумруды различных цветов, а также александриты и бериллы. Мужчины вынесли с предприятия несколько необработанных пластин и кусков кристаллов. Сумма кражи составила 575 млн рублей.
Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Новосибирский суд удовлетворил гражданский иск предприятия в полном объеме, а мужчинам назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев и 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.