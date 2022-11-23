Жители Новосибирска украли изумруды на сумму более 575 миллионов рублей

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Новосибирский суд удовлетворил гражданский иск предприятия в полном объеме, а мужчинам назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев и 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.