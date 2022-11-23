Певец Сергей Жуков поделился впечатлениями от звездного ремейка «Иронии судьбы»

В новогоднюю ночь телеканал ТНТ покажет ремейк знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Первые кадры картины и актерский состав уже появился в Сети. Корреспондент ФАН решил узнать мнение о картине у народного артиста России и вокалиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.