Певец Сергей Жуков поделился впечатлениями от звездного ремейка «Иронии судьбы»

В новогоднюю ночь телеканал ТНТ покажет ремейк знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Первые кадры картины и актерский состав уже появился в Сети. Корреспондент ФАН решил узнать мнение о картине у народного артиста России и вокалиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.
Кинофильм «Самоирония судьбы» обещает зрителям море эмоций. Сергей Жуков решил не делать поспешные выводы, однако не сомневается, что новинка от ТНТ покорит сердца телезрителей.
«Я не смогу ответить на вопрос, пока сам не пойму, что из этого получится. Я уверен, что ТНТ — это лидер в юморе, они должны сделать хорошо», — прокомментировал певец.
В актерский состав ремейка «Ирония судьбы, или С легким паром» попали такие звезды, как Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Тимур Батрудинов и другие.