Криштиану Роналду может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Английский «Ньюкасл» и саудовский «Аль-Наср» заинтересованы в трансфере 37-летнего капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Соответствующую информацию представили журналисты испанского издания Marca. Примечательно, что владельцем обеих клубов является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Накануне стало известно, что «Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с Роналду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего, ставшего свободным агентом, в 20 миллионов евро.