Европарламент утвердил ряд рекомендаций для ЕС по ситуации в Ливии

Ранее в Сети опубликовали отчет Атлантического совета при НАТО о военном вмешательстве Запада в дела Ливии в 2011 году. Автор документа Стефано Маракуцци назвал интервенцию Североатлантического альянса в североафриканское государство ошибкой, которая привела к полному провалу политики ЕС в регионе.