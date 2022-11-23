Европарламент утвердил ряд рекомендаций для ЕС по ситуации в Ливии

Брюссель, 23 ноября. Европейский парламент (ЕП) утвердил ряд рекомендаций по ситуации в Ливии, выполнению которых обязаны поспособствовать страны — члены Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Представители Европарламента призвали государства ЕС поддержать процесс проведения конституционной реформы и свободных и справедливых выборов президента в североафриканской стране, которые сорвались 24 декабря 2021 года по вине нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дбейбой.
«Необходимо назначить спецпредставителя ЕС по Ливии, вывести все иностранные силы из страны, а также воздерживаться от использования нефти в качестве инструмента оказания политического давления и не перекрывать нефтяные порты», — говорится в рекомендациях.
Европейский парламент обратился и к самим ливийцам с требованием провести всеобъемлющую судебную реформу. Государства — члены ЕС при необходимости должны оказать требующуюся техническую поддержку североафриканской стране.
«Нужно отменить меморандум о взаимопонимании между Ливией и Турцией от 2019 года о разграничении морских границ в Средиземном море, так как он нарушает границы исключительных экономических зон Крита и Греции», — уточняется в документе.
Специалисты ЕП также указали на необходимость продолжения поддержки Миссии по приграничной помощи в Ливии и операции IRINI со стороны ЕС.
Ранее в Сети опубликовали отчет Атлантического совета при НАТО о военном вмешательстве Запада в дела Ливии в 2011 году. Автор документа Стефано Маракуцци назвал интервенцию Североатлантического альянса в североафриканское государство ошибкой, которая привела к полному провалу политики ЕС в регионе.