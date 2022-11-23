Угнавшего в Анапе фургон мальчика избивала собственная мать

В 2020 году сильно избитый ребенок в комнате среди раскиданных по полу вещей без родителей был снят на видео. Как оказалось, над малышом издевалась его мама. Против истязательницы возбудили уголовное дело, а затем лишили родительских прав. Позже нашелся и отец ребенка, который отвез его к себе в Анапу.