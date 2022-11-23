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Угнавшего в Анапе фургон мальчика избивала собственная мать

Происшествия
Угнавшего в Анапе фургон мальчика избивала собственная мать

Инцидент с угоном автофургона 8-летним мальчиком вызвал в Краснодаре большой резонанс. Кроме всего прочего выяснилось, что виновник происшествия ранее подвергался домашнему насилию, его истязала собственная мать.

Как пишет ИА «Живая Кубань», восьмилетний школьник решил покататься на автофургоне отца, и когда того не было рядом, завел машину и поехал. В результате малолетний водитель повредил несколько припаркованных авто.

Выяснилось, что два года назад о ребенке уже рассказывали местные СМИ. Тогда поводом для публикаций стали сведения, что мать мальчика истязает собственного сына.

В 2020 году сильно избитый ребенок в комнате среди раскиданных по полу вещей без родителей был снят на видео. Как оказалось, над малышом издевалась его мама. Против истязательницы возбудили уголовное дело, а затем лишили родительских прав. Позже нашелся и отец ребенка, который отвез его к себе в Анапу.
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