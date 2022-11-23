Россиянам назвали страну в Европе, стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу

Оказалось, что такие документы гражданам РФ чаще всего оформляет Франция. Одним из самых сложных этапов получения визы является запись на подачу заявления. Поэтому гражданам рекомендуют следить за сообщениями на профильных формах, где путешественники предупреждают друг друга о появлении новых окон и обмениваются записями.