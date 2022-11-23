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Россиянам назвали страну в Европе, стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу

Общество
Россиянам назвали страну в Европе, стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу

Гражданам России назвали стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу страну Европы и раскрыли реальную ситуацию с получением въездных документов.

Россияне уже два месяца получают европейские визы вне упрощенного режима. Это означает, что процедура оформления стала дороже, а сами срок действия документов — короче. Некоторые государства по-прежнему настроены лояльно и продолжают выдавать путешественникам «длинные» шенгены.

Оказалось, что такие документы гражданам РФ чаще всего оформляет Франция. Одним из самых сложных этапов получения визы является запись на подачу заявления. Поэтому гражданам рекомендуют следить за сообщениями на профильных формах, где путешественники предупреждают друг друга о появлении новых окон и обмениваются записями.
франция европа шенгенская виза
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