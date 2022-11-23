Секретарь комиссии ЦАР по делам ЮНЕСКО совершит рабочий визит в Россию

Банги, 23 ноября. Генеральный секретарь комиссии ЦАР по делам ЮНЕСКО Жоржетта Флоренс Койт-Дебалле посетит Россию для участия в Международном форуме, который посвящен 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.