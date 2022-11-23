Секретарь комиссии ЦАР по делам ЮНЕСКО совершит рабочий визит в Россию

Банги, 23 ноября. Генеральный секретарь комиссии ЦАР по делам ЮНЕСКО Жоржетта Флоренс Койт-Дебалле посетит Россию для участия в Международном форуме, который посвящен 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.
Саммит пройдет в Казани и Санкт-Петербурге с 1 по 9 декабря. Участники мероприятия обсудят механизмы защиты памятников искусства и окружающей среды.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел переговоры с главой Международного альянса стратегических проектов БРИКС Ларисой Зеленцовой. Встреча состоялась в столице республики.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предполагает создание основ экономического и социального взаимодействия между страной и организацией.
Кроме того, власти ЦАР активно продвигают национальный кинематограф. Министерство туризма, искусства и культуры республики организовало показ фильмов местных режиссеров. Фестиваль проходит в Банги с 19 по 26 ноября.
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