Голодный слон разрушил жилой дом и случайно убил мужчину во время поисков пищи

Голодный слон стал причиной разрушения дома и гибели человека во время поисков пропитания в Индии. Трагедия произошла в небольшом городе Валаваял, штат Керала, передает издание The Hindu.
По опубликованным данным, слон по прозвищу Ариси Раджа при попытке найти рис разрушил жилой дом. Под обломками здания погиб 58-летний мужчина.
Пожилые супруги получили серьезные повреждения. Пострадавших госпитализировали в государственную больницу в Гудалуре.
Отмечается, что за несколько дней до произошедшего слон также заходил в жилые районы и наносил повреждения домам. Власти направили бригаду из 20 лесников, однако им не удалось вовремя отогнать животное от людей.