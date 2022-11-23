Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Голодный слон разрушил жилой дом и случайно убил мужчину во время поисков пищи

Происшествия
Голодный слон разрушил жилой дом и случайно убил мужчину во время поисков пищи

Голодный слон стал причиной разрушения дома и гибели человека во время поисков пропитания в Индии. Трагедия произошла в небольшом городе Валаваял, штат Керала, передает издание The Hindu.

По опубликованным данным, слон по прозвищу Ариси Раджа при попытке найти рис разрушил жилой дом. Под обломками здания погиб 58-летний мужчина.

Пожилые супруги получили серьезные повреждения. Пострадавших госпитализировали в государственную больницу в Гудалуре.

Отмечается, что за несколько дней до произошедшего слон также заходил в жилые районы и наносил повреждения домам. Власти направили бригаду из 20 лесников, однако им не удалось вовремя отогнать животное от людей.
слон индия погибший
Военкоры ФАН
Лучшие в аду