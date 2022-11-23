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Леонков раскрыл влияние погодных условий на ход боевых действий в рамках СВО

Армия
Леонков раскрыл влияние погодных условий на ход боевых действий в рамках СВО

На стратегию командования ВС РФ во время продолжающейся спецоперации на Украине оказывает влияние ряд объективных факторов, при этом существенное влияние имеют погодные условия. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков.

В скором времени на линию боевого соприкосновения прибудут многочисленные, хорошо подготовленные и вооруженные резервы российской армии, отметил эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Московский комсомолец».

«А дальше — зимняя кампания. Всем, кто понимает, что это такое, абсолютно ясно, что зимнюю кампанию нужно готовить….Это большая работа с накоплением резервов, техники, вооружения, средств материально-технического обеспечения», — заявил Леонков.

Он подчеркнул, что конкретные участки для масштабного наступления ВС РФ на позиции украинских националистов будут определены командованием российской армии и приведут к достижению стратегического успеха.

Ранее «Царьград» сообщил об уничтожении бойцами российского спецназа большого количества иностранных наемников ВСУ в Херсонской области.
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