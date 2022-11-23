Власти Швейцарии согласились с идеей о введении «потолка» цен на российскую нефть

Правительство Швейцарии приняло восьмой пакет санкций ЕС против Москвы. В его перечень вошло и введение ценового «потолка» на нефть, поставляемую из России, говорится в опубликованном заявлении на сайте местного минэкономики.
Представители ведомства уточнили, что в документ входят меры, которые запрещают швейцарским компаниям предоставлять партнерам из РФ различные виды услуг, гражданам – занимать посты в крупных отечественных организациях.
«Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций (ЕС против России. – Прим. ред.), который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты, а также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для России с экономической точки зрении», — говорится в публикации.
Страны ЕС и США, а также ряд других государств ввели в отношении Москвы колоссальное количество рестрикций. Но те спровоцировали у авторов экономических ограничений рост инфляции, усиление энергокризиса, а также масштабные протестные акции.