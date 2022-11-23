Президент Хорватии не дал разрешение на обучение военнослужащих ВСУ на территории страны

Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны Марио Банозича по поводу обучения украинских военных на территории страны. Об этом сообщают хорватские СМИ.
Отмечается, что полномочия подобного рода находятся только в компетенции президента, парламента или правительства Хорватии, но никак не министра обороны Банозича.
Кроме этого сообщается, что в своем обращении на имя президента глава военного ведомства не смог ответить на вопрос, чем будут заниматься на территории Хорватии украинские военнослужащие.
К тому же, Украина формально не внесена в список союзников Хорватии. Также стало известно о запуске миссии Евросоюза по подготовке 15 тысяч украинских военнослужащих в рамках помощи Киеву. Стоимость проекта оценивается в 106 млн евро.
Ранее «Царьград» рассказал о боевой работе российских разведчиков в зоне проведения спецоперации на Украине.