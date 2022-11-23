Трое полицейских попали под статью за сбыт наркотиков через «закладки» в Петербурге и ЛО

По данным сообщения, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас стражи порядка занимаются установлением личностей и розыском других причастных к сбыту запрещенных веществ.