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Трое полицейских попали под статью за сбыт наркотиков через «закладки» в Петербурге и ЛО

Происшествия
Трое полицейских попали под статью за сбыт наркотиков через «закладки» в Петербурге и ЛО

В Петербурге и Ленобласти сотрудники наркополиции предотвратили канал поставки запрещенных веществ. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

По данным сообщения, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас стражи порядка занимаются установлением личностей и розыском других причастных к сбыту запрещенных веществ.
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