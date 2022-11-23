Украинские политики представляют собой инфантильных личностей, доведших самую успешную республику Советского Союза до положения беднейшей страны Европы. Таким мнением с редакцией ФАН поделился представитель Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
Министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба заявил, что государства Запада «не имеют права» уставать от поддержки киевской хунты. Об этом пишет германское издание Die Zeit.
Сенатор Сергей Цеков обратил внимание на менталитет бандеровских чиновников. Героизация собственного образа оказалась неразрывно связана с духовной нищетой.
«Надо просто знать характер киевских политиков, полагающих, что весь мир крутится вокруг Украины. При этом они такие несчастные и обездоленные, но борются чуть ли не за свободу всей Европы. Поэтому и считают, что все им должны», — отметил эксперт.
Государственный деятель указал на роль националистической клики в обострении ситуации в бывшей УССР.
«Украинские политики развязали нынешний конфликт и шли к нему с первого дня независимости, ускорив процесс в 2014 году организацией государственного переворота. Надо знать их менталитет. Вот они такие, и переделать уже нельзя. Не знаю, может, другие придут со временем», — констатировал Цеков.
Эксперт дал характеристику правящей в «незалежной» элите. Ее отличает крайне низкий уровень понимания происходящего.
«Проводимая украинским руководством политика всегда выделялась инфантильностью. Только инфантильные личности могли довести успешную республику Советского Союза до самой отсталой страны Европы», — резюмировал сенатор.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что гражданам бывшей УССР надо винить собственное государство в отключениях электричества. Народный избранник рекомендовал им обратиться за помощью к Деду Морозу.