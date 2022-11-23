Дмитрий Певцов резко высказался о режиссерах Богомолове и Серебренникове

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о режиссерах Константине Богомолове и Кирилле Серебренникове.
Певцов вместе с другими культурными деятелями выступил в Госдуме, где его коллегой Николаем Бурляевым была создана организация «Культурный фронт». Актер заявил, что в зале собрался подходящий контингент.
«Слава богу, нет ни одного Богомолова, ни одного Серебренникова. Спасибо, господи! Двумя руками, ногами, зубами и когтями приветствую организацию этого фронта», — цитирует Певцова издание «МК».
Он отметил, что правильные культурные проекты нужно финансировать, холить и лелеять. По мнению актера, все это нужно не только для благополучия России, но и чтобы Европа захотела стать частью российской культуры.