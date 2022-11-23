Экономист Хазин указал на истинную причину отсутствия Путина на саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин не поехал саммит G20 на Бали из-за бессмысленности мероприятия. Такой вывод сделал экономист Михаил Хазин.
По его мнению, «Большая двадцатка» больше не эффективна в качестве неформального объединения ведущих мировых экономик. Это доказали несколько эпизодов, произошедших в Индонезии.
Так, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил не идти на ряд встреч из-за отсутствия к ним интереса. Об американского лидера Джо Байдена там и вовсе «вытирали ноги», передала «Экономика Сегодня».
«G20 создавалась в 2008-2009 годах как замена G8, потому что "восьмерка" в условиях кризиса стала неэффективна. А сегодня и эффективность G20 равна нулю. Они даже не смогли итоговую фотографию изобразить», — указал на истинную причину Хазин, выступая на YouTube-канале «Закон и порядок в США».
Напомним, что саммит «Группы семи» прошел в период с 15 по 16 ноября текущего года. Функции главы российской делегации на мероприятии взял на себя министр иностранных дел Сергей Лавров.